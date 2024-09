Au lycée Averroès de Lille, une rentrée scolaire sans contrat d'association sous le signe de la combativité

Face à la délicate situation engendrée par la suspension du contrat d'association, la direction et les personnels résistent tant bien que mal. Ils demeurent particulièrement sensibles au fait que des parents ont fait le choix de rester et « de nous faire confiance ». « Nous restons extrêmement mobilisés. Tout le monde est déterminé à réussir cette année scolaire, avec un état d'esprit extrêmement combatif et soucieux de la réussite de nos élèves malgré les circonstances » , affirme Eric Dufour. « Quelques recrutements au lycée » ont dû être réalisés mais « la plupart des enseignants, quasiment tous même, sont restés au lycée d'une manière ou d'une autre. Même si certains ont obtenu une mutation et ont été recrutés dans l'enseignement privé catholique, ils ont souhaité continuer leur mission à Averroès et continuent donc d’assurer quelques heures. »



Bien que « l'incompréhension et le sentiment d'injustice prédominent toujours » , « l’état d’esprit que nous essayons d’inculquer aux élèves, c'est la sérénité pour qu'ils se concentrent sur leur travail » , malgré « la tempête des derniers mois » qui risque encore de perturber l'atmosphère cette année, poursuit-il. Mais il n'est pas peu fier de rappeler que son lycée a affiché un taux de réussite de 97,5 % au baccalauréat 2024. « C’était plus qu’inespéré et exceptionnel dans les circonstances que nous avons vécues. La réussite était malgré tout à la clé » , signifie Eric Dufour. Un nouveau challenge est lancé pour l'année 2024-2025.