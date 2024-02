RÃ©siliation du contrat avec lâ€™Etat : le lycÃ©e AverroÃ¨s exprime son incomprÃ©hension

« Cette décision est incompréhensible car elle balaie nos arguments, précis, structurés, nombreux, pour ne retenir que de rares supposés dysfonctionnements, pour certains totalement fallacieux. Cette décision ne prend pas en compte le fait, décisif, que le lycée n'a jamais manqué à ses obligations envers le contrat d'association »,

« nie tous les efforts orchestrés depuis des années par la direction, le corps enseignant et l’ensemble de la communauté éducative pour assurer pleinement le respect des programmes de l’éducation nationale et du projet éducatif d’Averroès qui fait du partage et de la transmission des valeurs républicaines un axe prioritaire, efforts pourtant salués dans de nombreux rapports publics ».

« De surcroît, le tribunal, qui s’est ménagé un délai particulièrement long dans une procédure en référé, ne se prononce pas sur le caractère d'urgence de notre recours et nous impose d’attendre jusqu'à l'examen du recours au fond, sans aucune garantie quant à la durée de cette procédure. Or, la résiliation du contrat d'association avec l'État affecte profondément aussi bien les familles et les élèves que les personnels. Elle intervient à un moment clé de l’année scolaire où les familles comme les enseignants préparent et anticipent l’année scolaire suivante »

L’association Averroès a déploré, mardi 13 février, le rejet de sa requête en référé-suspension, et le renvoi à un procès au fond dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à la préfecture du Nord.fait-elle part.A ses yeux, la décision rendue par le tribunal administratif de Lille, signifie l’association, qui indique son intention de saisir le Conseil d'État d'un recours contre cette ordonnance.Lire aussi :