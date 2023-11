AverroÃ¨s : la rÃ©siliation du contrat d'association avec l'Etat pend au nez du lycÃ©e musulman de Lille

Pourtant, des mots de leurs avocats Me Joseph Breham et Paul Jablonski, « nous n'avons jamais vu un tel condensé d'approximations d'erreurs et de mensonges » dans le rapport de saisine du préfet qui se trouve être « partiel et orienté » .



« Ces mensonges relèvent de qualification pénales graves qui appelleront de notre part des dépôts de plainte » , assurent les deux hommes. Alors que nombre d'allégations sont basées « sur de très nombreux éléments jamais communiqués à l'association » , ils dénoncent, entre autres, l'absence de mention par le préfet du rapport - très favorable au lycée - dressé par l'Inspection générale de l'Education, du Sport et de la Recherche (IGESR) et daté de juin 2020. Averroès est malheureusement devenu « un bouc-émissaire d'un climat ambiant délétère » .



Ouvert en 2003, le lycée musulman Averroès, régulièrement classé parmi les meilleurs établissements scolaires de la région Hauts-de-France, a été le premier en 2008 à obtenir en France le contrat d'association avec l'Etat. Quinze ans plus tard, et pour son grand malheur, il devrait être aussi le premier à se voir retirer ce précieux contrat, qui ouvre droit à des financements publics après un minimum de cinq années d'exercice dès lors que l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public.