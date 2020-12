Loin des fantasmes, la réalité de l'établissement musulman Averroès racontée par un professeur

« en toute indépendance, sans demander la permission à quiconque »

Averroès, l'ambition républicaine. Rêve ou illusion ?

« plusieurs années scolaires réduites à quelques pages »

« au risque de décevoir les détracteurs de l’établissement, personne ne m’a demandé de me laisser pousser la barbe, ou de chausser des babouches. Encore moins de me convertir »

« une réalité basée sur l'expérience d'un enseignant qui fréquente au quotidien »

« préparer les jeunes à occuper une place dans la société à venir »

« initiative portée par une communauté toute entière afin de s’intégrer à notre modèle national. En aucun cas, il ne s’est agi de s’enfermer dans un communautarisme frileux, contestant l’ordre républicain. Il existe un enseignement privé juif, un autre catholique, pourquoi n’y aurait-il pas un enseignement privé musulman ? »

Face aux multiples rumeurs et fantasmes entourant l'établissement privé musulman Averroès à Lille ces dernières années, Valéry Coquant a fait le pari de ne pas se laisser gagner par les préjugés : lorsque ce diplômé en sciences politiques, qui n'est pas musulman, voit passer une offre d'emploi en 2015 pour un poste d'enseignant, il postule. Quelques jours plus tard, il est retenu en tant que professeur d'histoire-géographie et d’éducation morale et civique (EMC), le même poste que feu Samuel Paty . Depuis cinq ans maintenant, il y enseigne : Averroès est devenu son quotidien.Aujourd'hui, Valéry Coquant a pris la plume pour livrer sa vérité,est ainsi un témoignage qui retrace. D'un ton taquin, il met du sien pour éliminer une à une des idées reçues. Force est de constater que,, déclare-t-il.Tout au long de l'ouvrage dont la couverture est drapée des couleurs de la France, le lecteur est invité à plonger dansAverroès, s'évertuant à montrer la rigueur de la vision pédagogique de l'école sous contrat avec l'Education nationale, qui se donne pour but premier dePour l'enseignant, cette école est une