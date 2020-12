Contre le séparatisme, prime sur le sécuritaire pour « conforter les principes républicains »

« Nous ne ferons jamais l’amalgame entre l’islamisme radical et le musulman. (...) Ce projet de loi est un projet de loi est un projet de libération des musulmans de l’emprise croissante de l’islamisme radical sur l’expression de leur foi »,

« Ce projet de loi n’est pas un texte contre les religions, ni contre la religion musulmane en particulier. C’est à l’inverse une loi de liberté, c’est une loi de protection ; c’est une loi d’émancipation face au fondamentalisme religieux, et plus généralement face à toute idéologie ou dérive qui poursuivrait les mêmes finalités »

« Sans préjuger d’éventuels futurs amendements, je ne pense pas que le débat sur le port du voile soit de nature à remplir les objectifs que nous poursuivons. Ce n’est pas le même sujet. Nous nous sommes déjà exprimés sur la question du voile pour les accompagnantes scolaires

Une jurisprudence du Conseil d’Etat a donné le cadre. Ce sujet ne fait pas partie de notre agenda car nous ne confondons pas l’expression de la foi religieuse et les atteintes aux valeurs de la République »

Après l'attentat à Conflans-Sainte-Honorine , la fermeté du gouvernement de lutter contre « les séparatismes » mais plus particulièrement l'islamisme radical est plus que jamais affichée, tout en cherchant à assurer que son offensive ne se veut pas dirigée contre les musulmans. Nombre d'entre eux expriment leurs vives inquiétudes quant aux multiples discours et actions du gouvernement initiés ces dernières semaines.a soutenu Jean Castex dans une interview au Monde paru mercredi 9 décembre., a également appuyé le Premier ministre lors de sa présentation du texte.Alors qu'une partie de l'opposition et des membres même de la majorité présidentielle se préparent à présenter des amendements contre le port du voile dans le cadre de ce projet de loi, le chef du gouvernement refuse d'ailleurs catégoriquement d'ouvrir cette possibilité.(en refusant toute loi d'interdiction, ndlr)., a-t-il fait savoir.