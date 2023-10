Au lycÃ©e AverroÃ¨s, lassitude et inquiÃ©tude aprÃ¨s lâ€™annonce dâ€™une possible rÃ©siliation du contrat dâ€™association avec lâ€™Etat

« Chaque année, on voudrait être tranquille et travailler convenablement, sans pression, sans faire l'objet de soupçons permanents. »

« malgré la douzaine d'inspections depuis 2015 qui ont chacune démontré notre excellence académique, (de celle) qui a propulsé des milliers de jeunes dans la société qui apportent leur contribution à la République »

« On ne cesse de mettre en place des activités ouvertes sur l'extérieur. Cela ne suffit apparemment pas et je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus pour démontrer notre adhésion aux valeurs de la République. On fait en sorte que nos élèves soient épanouis, qu’ils soient en adéquation avec les principes républicains mais on est en permanence soupçonné de faire le contraire et, pour les profs, c'est insupportable. »

« Au contraire, nous recevons toujours beaucoup de demandes d’inscriptions que nous sommes obligés de refuser, faute de places et de moyens. Les familles nous font confiance depuis des années dans la pédagogie de l'établissement »

« la septième année qu'on demande le contrat d'association pour le collège mais le refus est systématique »

« à chaque demande, il y a un délai de trois mois au-delà duquel la non-réponse est implicitement une réponse négative »

« Cet énième épisode que nous vivons ressoude la communauté éducative face à ce qu'elle considère comme une injustice. »

Mais chaque année, et, c'est rebelote. D'où, ressent-on, l'extrême lassitude des hommes et des femmes qui font vivre l'établissement depuis son ouverture en 2003.En dépit des polémiques, le groupe scolaire Averroès ne perd pas en attractivité, assure Eric Dufour., bien que seul le lycée, toujours sous asphyxie financière, soit aujourd'hui sous contrat avec l'Etat.2023 est, fait part la direction. Plutôt,. Les polémiques régulières qui secouent Averroès ne sont possiblement pas étrangères à cette situation.A défaut de pouvoir, une bonne fois pour toutes, mettre fin aux éternels soupçons qui pèsent sur Averroès, la direction a bon espoir d'être écoutée des autorités préfectorales pour que l'avenir du groupe scolaire ne soit pas mis en péril.