Le lycée musulman Averroès sous le feu des critiques, l'établissement lillois répond aux accusations

L’association Averroès a condamné, jeudi 17 mai,après la parution pard’un article critique sur leset qui, selon ses dirigeants, a, fait part dans un communiqué l’association, qui se ditLe rapport du CRC épingle la présence d’un livre au programme en seconde au regard du respect des valeurs républicaines. Cet ouvrage, qui éditerait des règles à suivre comme l’interdiction, sous peine de mort, de l’apostasie et qui serait utilisé dans le cadre d’un cours facultatif d'éthique musulmane,Les auteurs ont maintenu cet avis en dépit de l'affirmation par le président de l'association gestionnaire que les passages visés ne sont pas étudiés dans ce cours., qui n'a, souligne l’association.martèle-t-elle.