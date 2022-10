La Région Hauts-de-France essuie une nouvelle défaite judiciaire face au lycée musulman Averroès

« La Région Hauts-de-France prend acte de la décision du juge des référés du tribunal administratif qui l’oblige à verser les forfaits d’externat au titre des années 2020-2021 et 2021-2022 au lycée Averroès de Lille »

« afin d’obtenir des garanties sur le respect du contrat qui lie ce lycée à l’Etat »

Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a donné raison, mercredi 12 octobre, au lycée Averroès face au conseil régional des Hauts-de-France, présidé par Xavier Bertrand.La Region, qui a encore bloqué début octobre le versement de la dotation annuelle au lycée, devra verser à l’établissement scolaire près de 600 000 euros de subventions, correspondant à deux années de forfait d’externat au titre des années 2020-2021 et 2021-2022., fait-on savoir dans un communiqué. Néanmoins, elle compte se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat dans l'espoir d'obtenir gain de cause et de ne pas verser l'argent au lycée, aujourd'hui sous asphyxie financière. Le conseil régional entend aussi saisir le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, depuis 2008.Lire aussi :