Sous asphyxie financière, le lycée musulman Averroès à la recherche de soutien

C'est avecque les responsables du lycée Avérroès de Lille ont appris mardi 4 octobre que le conseil régional des Hauts-de-France refuse, pour la troisième année consécutive, le versement de la dotation annuelle. Alors que l’établissement scolaire musulman est sous contrat avec l’Etat depuis 2008, le président (LR) de la Région, Xavier Bertrand, détient, par ses refus répétés,, fait savoir l’association Averroès, qui a déposé un recours devant le tribunal administratif pour contester le refus.Une nouvelle procédure coûteuse en argent et surtout en temps. C’est pourquoi le lycée a lancé une cagnotte en ligne afin qu’il puisse tenir. « « Dans ce contexte difficile, nous en appelons une nouvelle fois à votre générosité et à votre soutien et lançons un appel aux dons pour collecter l’importante somme dont nous sommes déficitaires. (…) Nous devons agir afin de sauver notre établissement et cela n’est possible que par votre soutien, votre aide et tout acte aussi petit soit-il que vous puissiez faire pour nous aider à faire front ensemble face à cette injustice », signale-t-on.En date du lundi 10 octobre, plus de 20 000 € ont d’ores et déjà été collectés, avec l’aide de plus de 350 personnes., écrit un couple qui a versé 1 000 €. D’autres, avec des dons plus modestes, dénoncent uneet unde Xavier Bertrand. Ce dernier n'en démord pas ; il est prêt à aller au Conseil d'Etat pour faire valoir son refus malgré les derniers revers judiciaires essuyés.Lire aussi :