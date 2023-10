A Arras, un adieu Ã©mouvant rendu au professeur Dominique Bernard

« Il n’aimait pas la foule et les honneurs, les cérémonies, qu’il avait en horreur. Sensible et discret, il n’aimait pas le bruit et la fureur du monde. »

« L’histoire le montre de manière constante : la haine qui répond à la haine, la violence qui répond à la violence, ce n’est toujours que plus de haine et de violence. Aucune mièvrerie derrière cela. Un constat. Je vous en supplie chers jeunes, chers amis ici présents, ne vous laissez pas égarer par ceux qui voudraient vous entraîner sur des chemins de destruction. Répondre à la barbarie par la barbarie, c’est donner raison à la barbarie »

Un millier de personnes ont participé, jeudi 19 octobre, à la cérémonie d'hommage à Dominique Bernard en la cathédrale d'Arras, près d'une semaine après son meurtre dans le collège-lycée Gambetta. Issu d'une famille catholique pratiquante, le professeur de lettres, 57 ans, a été tué par un jeune homme radicalisé presque trois ans jour pour jour après l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty. , a déclaré, au cours de l'homélie, l'évêque d'Arras, Mgr Olivier Leborgne.Les obsèques qu'il presidait ont rassemblé la famille, les amis mais aussi des collègues et d'anciens élèves du professeur. Emmanuel Macron, son épouse Brigitte Macron et le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal étaient présents mais n'ont pas pris la parole.Le président s'est entretenu à huis clos avec la famille de Dominique Bernard avant la cérémonie, retransmise à Arras sur grand écran sur la place des Héros, devant près de 600 personnes.Dominique Bernard a été élevé à titre posthume au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Son inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité familiale dans le cimetière de Berneville où le professeur résidait.