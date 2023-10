Bruxelles endeuillÃ©e par un attentat terroriste, la SuÃ¨de prise comme cible

« connu des services de police pour des faits suspects : trafic d’être humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l’Etat »

La Belgique est sous le choc. Un tireur circulant en scooter a ouvert le feu, dans la soirée du lundi 16 octobre, en plein centre de Bruxelles, tuant au moins deux personnes, visiblement suédoise. Une troisième personne, un chauffeur de taxi, a été blessée mais ses jours ne sont pas en danger, selon le parquet fédéral chargé du terrorisme qui s'est saisi de l'enquête. L'assaillant est en fuite, mettant en état alerte les services de sécurité.*La fusillade s'est déroulée en marge d'un match de football entre la Belgique et la Suède comptant pour les qualifications de l'Euro 2024. Le confrontation sportive, qui se déroulait dans la capitale belge, au stade Roi Baudouin, a été interrompue à la mi-temps et n'a pas repris, la sélection suédoise n’ayant pas voulu revenir sur le terrain après avoir été informée de l'attentat. Pour leur sécurité, les 35 000 supporters sont demeurés confinés dans le stade avant d'être évacués vers minuit.Dans une vidéo amateur qui circule sur les réseaux sociaux, un individu se présentant comme le tireur assure en arabe appartenir au groupe terroriste Etat islamique et revendique avoir abattu trois Suédois. Si ces éléments sont bien confirmés par les autorités, les autodafés du Coran qui ont été organisés au cours de l'année à Stockholm pourraient alors avoir motivé les actes de l'assaillant. Aucune mention du conflit israélo-palestinien n'a en revanche été faite et aucun lien n'a été établi avec l'actualité brûlante au Proche-Orient par le parquet.Selon le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, il s'agit d'un Tunisien de 45 ans qui a demandé l’asile en Belgique en novembre 2019,.cg[