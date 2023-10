AutodafÃ©s du Coran : la SuÃ¨de veut rÃ©tablir la confiance avec le monde musulman

« pour rétablir la confiance »

« Ma priorité pour le reste de mon mandat sera de travailler avec ces États »,

« J’ai l’impression que nous avons fait quelques progrès grâce à des efforts diplomatiques intensifs. Nous avons pu parler à plusieurs États cet été de la façon dont nous voyons la situation en Suède. »

« La profanation du Coran, ou de toute autre Texte sacré, est un acte offensant et irrespectueux, et une provocation manifeste. Les expressions de racisme, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée n'ont leur place ni en Suède ni en Europe »

« Le gouvernement suédois comprend que les actes méprisables commis par des individus lors de manifestations en Suède peuvent être offensants pour les musulmans. Nous rejetons fermement ces actes, qui ne reflètent en aucun cas les opinions du gouvernement. »

Avec la multiplication des autodafés du Coran ces derniers mois en Suède, l’image du pays scandinave a pris un sacré coup auprès des pays musulmans. L’Irak a même rompu ses relations diplomatiques avec la Suède. Cherchant à rétablir la confiance du monde musulman, le ministre des Affaires étrangères, Tobias Billström, a annoncé, jeudi 5 octobre, l’organisation de rencontres en Arabie Saoudite, à Oman et en Algérie, rapporte Euractiv. Aucun calendrier n’a été précisé.De récentes discussions menées notamment en septembre lors de l’Assemblée générale des Nations unies à New York avec les représentants de l’Organisation de coopération islamique (OCI) ont quelque peu amélioré les relations, mais le chef de la diplomatie suédoise estime qu’il reste encore du travail à fairea-t-il affirmé à la presse suédoise., avait déclaré en juillet Tobias Billström.Lire aussi :