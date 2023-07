Autodafé du Coran : la Suède condamne des « actes islamophobes »

« comprend parfaitement que les actes islamophobes commis par des individus lors de manifestations en Suède peuvent être offensants pour les musulmans »

« Nous condamnons fermement ces actes, qui ne reflètent en aucun cas les vues du gouvernement suédois »

« inacceptable que la foi des musulmans soit ainsi bafouée »

« en raison de l'insulte faite au Saint Coran dans ce pays »

« prendre des mesures collectives pour empêcher que des profanations d'exemplaires (du Coran) ne se reproduisent »

« Le fait de brûler un Coran, ou tout autre texte sacré, est un acte offensant et irrespectueux et une provocation manifeste. Les expressions de racisme, de xénophobie et d'intolérance qui y sont liées n'ont pas leur place en Suède ou en Europe »

« droit constitutionnellement protégé à la liberté de réunion, d'expression et de manifestation »

Plusieurs jours après l'autodafé du Coran organisé devant une mosquée de Stockholm en plein Aïd el-Kébir , le gouvernement suédois, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.Cette prise de position intervient alors que les relations bilatérales avec plusieurs pays musulmans sont mises à rude épreuve. Tandis que la Turquie continue de mettre son véto à l'adhésion de la Suède dans l'OTAN, le Maroc a rappelé son ambassadeur, estimantL'Iran a affirmé qu'il n'enverrait pas un nouvel ambassadeur en Suède après la fin du mandat de son prédécesseur. En Irak, des milliers de personnes ont manifesté, vendredi 30 juillet, devant l'ambassade de Suède à Bagdad pour exiger la fin des relations diplomatiques.A l'issue d'une réunion extraordinaire à son siège de Jeddah en Arabie Saoudite, l'Organisation de la coopération islamique (OCI), qui a déjà condamné par le passé les profanations du Coran, a exhorté ses États membres à, a fait part le ministère suédois des Affaires étrangères, tout en soulignant aussi que la Suède a un