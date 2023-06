Suède : un autodafé du Coran organisé devant une mosquée en plein Aïd el-Kébir

« les risques de sécurité »

L'adhésion de la Suède à l'OTAN n'est pas pour demain. La Turquie, qui bloque l'entrée du pays scandinave, a denoncé, mercredi 28 juin, l'autodafé du Coran organisé le jour même devant la plus grande mosquée de Stockholm alors que les musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha (ou Aïd el-Kébir). L'exemplaire du Coran a été brûlé par un Irakien ayant trouvé asile en Suède lors d'une manifestation autorisée par la police, qui a estimé quene sontAvant de brûler la copie du livre sacré, l'homme l'a piétiné à plusieurs reprises et y a glissé des tranches de bacon, rapporte l'AFP.Ce type d'action, loin d'être une première dans le pays, a suscité l'indignation des musulmans en Suède et au-delà. Pour le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan,, a fait part à la presse le porte-parole adjoint du département d'Etat americain, Vedant Patel, tout en souhaitant une adhésion rapide de la Suède à l'OTAN.Deux manifestations similaires avaient été interdites en février par la police, qui avait invoqué des risques de troubles à l'ordre public. Les organisateurs avaient alors saisi la justice qui leur avait donné raison car les risques de sécurité avancés par la police. C'est pourquoi la police a autorisé la manifestation mais elle a annoncé porter plainte contre l'organisateur, notamment pour incitation à la haine.Lire aussi :Et aussi :