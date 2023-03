Danemark : un autodafé du Coran en plein Ramadan, les pays musulmans en colère

« Fuck Islam »

« crime de haine »

« actions ignobles soient autorisées sous le couvert de la liberté d'expression »

« Cet acte commis pendant le Ramadan a, une fois de plus, clairement révélé que l'islamophobie, la discrimination et la xénophobie ont atteint un niveau alarmant en Europe et qu'aucune leçon n'a été tirée du passé »,