AutodafÃ©s du Coran : l'OCI rÃ©clame du Danemark et de la SuÃ¨de la criminalisation des profanations

A l'issue du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) qui s'est tenu par visioconférence lundi 31 juillet, une résolution condamnant fermement les autodafés et leur récurrence a été adoptée.



Prenant note des condamnations des autodafés du Coran exprimées publiquement par les gouvernements suédois et danois, l'instance « regrette profondément la délivrance par les autorités d’un permis ayant entrainé la commission de ces actes » , « sous le couvert de la liberté d’expression » , ainsi que « l’absence de mesures nécessaires pour les empêcher » .



Devant des actes « provocateurs et extrémistes » qui représentent « une incarnation dangereuse de la culture de la haine et du racisme, et une manifestation de l'islamophobie » , l'organisation réclame tout bonnement leur « criminalisation » à travers le monde, quitte à ce que les gouvernements adoptent « une nouvelle législation si nécessaire (...) pour protéger tous les individus et toutes les communautés contre la haine et la violence fondées sur la religion et la conviction » .



Le statut de l’Envoyé spécial de la Suède auprès de l'OCI a d'ailleurs été suspendu « jusqu’à ce que le les autorités prennent les mesures nécessaires pour criminaliser les incidents de profanation des symboles et sanctuaires islamiques et empêcher leur reproduction » .



L'OCI, qui souligne « la nécessité de respecter les textes et symboles religieux et de promouvoir une culture de paix et d'acceptation de l'autre » , a félicité au passage les autorités du Koweït d'avoir imprimé 100 000 exemplaires du Coran traduits en suédois pour distribution en coordination avec les centres islamiques en Suède.