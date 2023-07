L'ONU condamne les autodafÃ©s du Coran sans le soutien des pays europÃ©ens

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif L'ONU condamne les autodafés du Coran sans le soutien des pays européens Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 13 Juillet 2023 à 13:09









Deux semaines après les faits commis par un réfugié irakien devant la plus grande mosquée de Stockholm, la colère n'est pas complètement retombée. Plusieurs manifestations ont été organisées contre la Suède dans des pays musulmans comme au Pakistan, en Irak et en Iran. Des gouvernements ont largement dénoncé l'autodafé dont la Turquie, bien qu'elle ait tout récemment décidé de donner son accord pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN. [Le gouvernement suédois avait, pour sa part, condamné un « acte islamophobe » pour apaiser les colères.]urlblank:https://www.saphirnews.com/Autodafe-du-Coran-la-Suede-condamne-des-actes-islamophobes_a29749.html



La résolution condamne « tout plaidoyer ou manifestation de haine religieuse dont les actes récents, publics et prémédités qui ont désacralisé le Coran » et appelle les pays qui ne l'auraient pas fait à adopter des lois pour traduire en justice les auteurs de ces manifestations de haine religieuse. Le texte n’a néanmoins pas de valeur contraignante.



La résolution, portée par le Pakistan au nom de plusieurs pays de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI), n'a en revanche pas obtenu l'assentiment des États-Unis, du Royaume-Uni et des pays de l'Union européenne dont la France. Ils ont voté contre le texte, considérant qu'il porte atteinte à la liberté d’expression. Il a été approuvé par 28 des 47 membres du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.



