Des soutiens se manifestent pour le lycÃ©e musulman AverroÃ¨s, menacÃ© de perdre son contrat avec l'Ã‰tat

« injuste »

« inéquitable et contre-productive »

« un vecteur d’ascension sociale efficace »

« l’espoir d’une solution transitoire »

« On nous rabâche le fait que les musulmans ne seraient pas d’accord avec les valeurs de la République. Si le retrait de l’agrément d’Averroès est acté, on condamne, à terme, un lycée avec 60 % de boursiers musulmans, dont les responsables eux-mêmes ont demandé à être sous le giron de l’État. Et qui, en plus, a, selon les données du ministère de l’Éducation nationale, des résultats excellents. N’est-ce pas un formidable outil républicain ? »

« Je sais déjà que je vais être attaqué sur un point très personnel : ma fille s’est convertie à l’islam. J’aurais sans doute aussi des menaces de mort peut-être même que ma carrière est terminée… mais je n’aime pas l’injustice, point. »

Ces prises de position bienvenues pour le lycée Averroès viennent appuyer celles de l’ancien sénateur et président du Conseil départemental du Nord (LR) Jean-René Lecerf, du député (PS) du Nord Roger Vicot et du directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot.En soutien à l’établissement privé, tous trois ont appelé le préfet à ne pas retirer le contrat d’association, une décision qui seraità leurs yeux,même pour Pierre Mathiot. Les deux premiers, qui voient Averroès commerapporte La Voix du Nord , proposent une médiation dans, comme une période de probation avec une surveillance accrue et la promesse de l’État de maintenir le contrat du lycée et d’en signer un avec le collège., a affirmé, pour sa part, le directeur de Sciences-Po Lille au Parisien. Et de conclure :Lire aussi :