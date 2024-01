Stanislas : un traitement politique de lâ€™affaire Ã  rendre jaloux le lycÃ©e AverroÃ¨s

La première d’entre elle n’est pas des moindres. De la maternelle aux cours préparatoires, Stanislas oblige en effet tout élève scolarisé à suivre une heure de catéchèse par semaine. Or, en vertu de la loi Debré de 1959, l'enseignement religieux ne peut être que facultatif. Ces cours, présentés par la direction comme « un apport culturel dans la formation des élèves » , aurait en fait « une tendance au prosélytisme » selon le témoignage de plusieurs parents.



La mission, lit-on dans le rapport, « s’interroge sur les conditions du respect de la liberté de conscience auquel l’établissement s'est engagé en signant le contrat d’association », d’autant plus que lors de ces cours, « certains catéchistes expriment des convictions personnelles qui outrepassent les positions de l’Eglise catholique, par exemple sur l’IVG avec des propos en tenant des propos remettant en cause la loi ou susceptibles d’être qualifiés pénalement sur l’homosexualité ».



Sur ce point, « le caractère répété des prises de position intolérables » d’un intervenant en place pendant trois ans – écarté après mai 2023 – a été signalé par la mission, pour qui la situation révèle « un triple dysfonctionnement de la catéchèse, aggravé par le fait qu’elle est obligatoire et intégrée dans l’emploi du temps des élèves » : « l’absence de tout cadrage formalisé sur la teneur et le périmètre (des) interventions » de catéchistes dont le recrutement pose problème ainsi que « l’absence de protocole de remontée des informations alarmantes et de leur traitement » . Enfin, « la gravité des propos est minimisée par l’encadrement et leur possible impact psychologique sur des adolescents n’est pas pris en compte » notamment sur les questions relatives à l’orientation sexuelle et au viol.