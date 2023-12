La contre-attaque judiciaire du lycÃ©e musulman AverroÃ¨s contre le prÃ©fet des Hauts-de-France

Les avocats, qui ont deux mois pour contester la décision du préfet, comptent ainsi introduire un recours au fond devant la justice administrative mais aussi un recours en référé suspension « dans les jours qui viennent ».



La résiliation du contrat, si elle est effective, prendra effet à compter de la rentrée 2024-2025 mais cette procédure d’urgence sera introduite car « la décision pose beaucoup de difficultés pour l'établissement dès aujourd'hui puisque les enseignants, qui sont des agents publics, ne pourront plus exercer dans ce lycée à partir du moment où le contrat d'association avec l’Etat sera résilié. Or ils ont besoin d’une certaine sécurité pour savoir où ils seront affectés l'année prochaine, ce qui implique que nous devons obtenir le plus rapidement possible la suspension de cette décision illégale » , argumente Me Paul Jablonski. Autrement, « ils n'ont pas de garantie d'emploi » , abonde Eric Dufour, qui précise que ce sont « 36 familles » qui sont impactées.



« Ce sont aussi nos élèves qui doivent décider dans les jours et les semaines qui viennent s'ils doivent quitter ou non l'établissement. Je rappelle que dans la plupart des institutions privées dans notre région, essentiellement catholiques, les recrutements (pour l’année prochaine) sont déjà largement terminés, comme le nôtre d'ailleurs. S'ils devaient partir, ils doivent trouver des institutions qui voudraient bien les accueillir », note le chef d’établissement.