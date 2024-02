Le soutien au lycÃ©e AverroÃ¨s se manifeste Ã  Lille et en ligne

« Nous sommes dans une situation d’une hypocrisie totale : l’État veut supprimer nos financements mais nullement nous empêcher d’enseigner »

« Nous ne les laisserons pas abattre le premier et le meilleur lycée musulman de France. Ils ont voulu en faire un symbole ? Averroès sera le symbole de notre droit à un enseignement républicain et musulman en France. L’éducation est l’affaire de tous et l’excellence a un prix. »

« La résiliation du contrat d’association va entraîner la suppression des subventions de l’État et la prise en charge des salaires des enseignants. Nous devons coûte que coûte compenser ce manque à gagner »

, s'insurge Averroès. L'avenir qui se dessine pour le groupe scolaire est plein d'incertitudes mais l'association reste combative :L'association a ainsi annoncé, vendredi 16 février, le lancement d'une cagnotte en ligne qui affiche, en date du samedi 17 février, plus de 9 000 € de dons.afin, indique Averroès, d'éviter la fermeture du lycée qui compte aujourd'hui près de 500 élèves. Le Conseil d'Etat, que compte saisir Averroès, sera appelé à confirmer ou à casser la décision préfectorale.