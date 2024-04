De Lille à Paris, une manif de soutien au lycée Averroès organisée près de l'Assemblée nationale

« On instrumentalise aujourd’hui les musulmans (…). Rappelez des abayas à la rentrée : il n’y avait pas assez de profs et de moyens, mais tout ce dont le gouvernement parlait, c’était l’abaya, l’abaya, l’abaya… C’est une manière de prendre les musulmans comme boucs émissaires, d’opposer Français musulmans et non-musulmans alors qu’on est bien tous Français »

« une mesure d’exclusion »

« Messieurs les députés, nous nous sommes déplacés de Lille à Paris pour vous interpeller. Nous espérons que notre appel recevra écho et que vous prendrez la mesure de toute cette injustice qui s’est abattue sur le lycée (…). Ce qui se passe à Lille est inadmissible »

« autour d'une noble cause : assurer l'avenir (du) lycée malgré les défis auxquels il est confronté et empêcher sa fermeture ».

, a affirmé un représentant du syndicat d'enseignement Sundep, déplorantcontre un établissement comptant une majorité d’élèves boursiers., a lancé une enseignante aux côtés de plusieurs collègues.Une première cagnotte mise en ligne en février et clôturée le 20 mars a permis de collecter 32 114 € au profit d’Averroès, qui a organisé, dimanche 31 mars, un iftar caritatif rassemblant la communauté éducative et ses soutiensEtaient notamment présents le député Roger Vicot (voir vidéo plus bas), l’ancien sénateur et président du Conseil départemental du Nord (LR) Jean-René Lecerf et le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathiot, tous trois figurant parmi les soutiens de la première heure du lycée. Une autre cagnotte, toujours en ligne cette fois, affiche près de 300 000 € de dons.