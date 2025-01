Après les résiliations des contrats avec Averroès et Al-Kindi, sale temps pour l’enseignement privé musulman

« Sans le réseau musulman, le système éducatif ne reflète pas la diversité de notre pays » , assure la FNEM, pour qui les écoles musulmanes « offrent aux familles une alternative éducative légitime, répondant à une demande croissante de liberté de choix et de pluralisme éducatif » . Critiquant vivement « ce déséquilibre manifeste dans le traitement des réseaux d'enseignement en France », elle lance un appel aux autorités compétentes « à revoir leur position et à mettre fin à ces pratiques discriminatoires qui empêchent le développement légitime et naturel l'enseignement privé musulman » .



« Le respect des principes républicains exige un traitement égalitaire de tous les réseaux éducatifs, sans exception » , ajoute la FNEM, qui envisage de saisir la justice « contre toute décision discriminante ou injuste afin de défendre les droits des établissements privés musulmans, de garantir un traitement équitable et de faire valoir leurs droits dans le respect des lois de la République » .



MF dénonce « une politique de résiliation ciblée » , avec une dernière décision qui, d’une part, « s'inscrit dans une logique qui semble vouloir anéantir les réussites des projets éducatifs portés par les Français de confession musulmane, contribuant ainsi à la fragilisation de leur avenir » et, d’autre part, qui « met à l'arrêt tout effort d'institutionnalisation et d'intégration des structures musulmanes dans le paysage éducatif français, renforçant ainsi un sentiment d'exclusion » .



De telles résiliations envoient « un signal alarmant aux citoyens de confession musulmane, leur laissant entendre que, contrairement aux autres confessions établies, ils ne peuvent prétendre à des établissements scolaires sous contrat avec l'État » et font courir « un risque accru de séparatisme et de repli communautaire », prévient MF. Car « en marginalisant les initiatives légales et conformes aux valeurs républicaines, elle pousse les familles musulmanes à se tourner vers des alternatives non contrôlées ou à se sentir exclues du cadre institutionnel » .