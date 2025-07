Violences scolaires : le « deux poids, deux mesures » dans les contrôles visant les écoles musulmanes dénoncé

« L’absence de contrôle des établissements sous contrat du réseau catholique tranche donc avec les contrôles effectivement menés à l’égard d’établissements du réseau musulman, mais également avec l’attention accrue portée, ces dernières années, au contrôle des établissements privés qui ne sont pas liés à l’État par un contrat »

« L’exposé dans les grandes lignes du fonctionnement de l’enseignement catholique ne fait que conforter la nécessité du contrôle, y compris dans l’intérêt même des gestionnaires concernés, trop souvent seuls face à leurs responsabilités. »

« violences systémiques »

« défaut d'action »

« réputation d’excellence académique »

« fondée sur une discipline très rigoureuse ».

« façade »

« reconnaître la responsabilité de l’État pour les carences ayant permis la perpétuation de violences commises sur des enfants dans les établissements scolaires »

« des contrôles complets chaque année pour le premier degré, et au maximum tous les trois ans pour le second degré ».

« spécifiquement dédiée aux personnels et représentants de parents d’élèves ne souhaitant ou ne pouvant emprunter la voie hiérarchique ».

, lit-on.Le scandale desperpétrées en toute impunité au sein de l'établissement Notre-Dame de Bétharram pendant plusieurs décennies a été à l'origine des travaux ayant abouti au présent rapport. Ce dernier pointe dans cette affaire undu Premier ministre François Bayrou, qui était à l'époque président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. L'omerta a ainsi protégé lade l'établissement,Unequi a fini par se disloquer fin 2023 grâce au courage d'anciens élèves victimes de violences physiques et sexuelles. A ce jour, environ 250 plaintes couvrant une période allant de 1957 à 2004 et visant au moins 26 auteurs présumés ont été déposées.Plus généralement, la commission d'enquête parlementaire recommande 50 actions commeet créer un fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes.Elle appelle également à prolonger le délai de prescription du délit de non-dénonciation pour les faits de violences volontaires, dès lors qu'ils sont commis sur un mineur, ou encore à effectuer, dans les établissements dotés d'internats,Enfin, elle recommande en place une cellule nationale, Signal Éduc, de recueil des signalements des violences commises par des adultes au sein de tout établissement scolaire,