La justice rétablit le contrat d'association du lycée Averroès, une victoire judiciaire décisive contre l'Etat

« la condition tenant à l’existence de manquements graves au droit n’était pas remplie et que la procédure suivie était entachée d’irrégularités ».

« Pour plusieurs des manquements reprochés à l’établissement »

« l’administration n’avait pas suffisamment démontré leur existence : tel était le cas de ceux tenant au manque de pluralisme culturel de la documentation accessible aux lycéens, au caractère contraire aux valeurs de la République du cours d’éthique musulmane, à la mise en œuvre d’une stratégie d’intimidation des inspecteurs et à l’existence d’un système de financement illicite ».

« Pour les seuls manquements dont la démonstration avait été apportée, à savoir un refus d’inspection inopinée devant se tenir en même temps qu’une commission de sécurité, ainsi qu’un fonctionnement non conforme aux statuts de l’association de son bureau exécutif, le tribunal a considéré qu’ils n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils pouvaient justifier la résiliation contestée »,

« l’existence de vices de procédure ayant entaché

qui, le 27 novembre 2023, devait rendre un avis contradictoire sur le projet de résiliation et en particulier le fait que l’un des manquements reprochés à l’association n’avait été porté à sa connaissance que trop tardivement pour pouvoir s’en expliquer et il en avait été de même de la communication du principal document sur lequel reposait la critique de la documentation accessible aux élèves ». « Tous ces motifs ont donc conduit le tribunal à prononcer l’annulation de la décision préfectorale »

« deux poids, deux mesures insupportable »

« collège catholique scolarisant enfants de ministres et de PDG du CAC40 »

« lycée musulman accueillant 50 % de boursiers »

« Le premier piétine la loi Debré mais voit son contrat d’association perdurer. Le second voit son contrat cassé dans des circonstances d’une totale brutalité »

« Le rétablissement du contrat d’association du lycée #Averroes par le tribunal administratif de Lille démontre que le traitement aussi exceptionnel que brutal réservé à l’établissement privé musulman par le préfet du Nord était infondé et discriminatoire »

« Il faut maintenant faire toute la lumière sur ce scandale dont les commanditaires ont occupé les plus hautes fonctions de l’appareil d’Etat. »

« Le lycée Averroès constitue un établissement d'excellence et pourra désormais continuer sereinement son travail auprès de ses élèves et de son public »

Averroès : au-delà des préjugés

Dans le détail, que dit le jugement ? Dans la décision rendue par les juges, ces derniers ont indiqué que, le tribunal estime quesignale-t-on.Par ailleurs, le tribunal retient, conclut la justice.Quelques jours plus tôt, le député (LFI) du Val d'Oise Paul Vannier avait dénoncé undans le traitement de l'affaire Stanislas , du nom de l'établissement privé parisien, par rapport à l'affaire Averroès ; entre unet undes mots du corapporteur de la commission d'enquête parlementaire consacrée aux modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires., avait fustigé l’élu., fait valoir via X Paul Vannier après la décision., signale le groupe scolaire, qui est au cœur actuellement du documentaire. La diffusion du film, qui retrace l'histoire du lycée de sa création en 2003 à aujourd'hui, a été perturbée ces derniers jours. Plusieurs cinémas en France ont annulé des projections, poussant les organisateurs à dénoncer des pressions politiques pour expliquer la censure.