Le lycée musulman Averroès célèbre ses 20 ans avec combativité et résilience

Avec des envolées lyriques dignes d’un bon slameur, ce dernier a enthousiasmé un public acquis à la cause. « Averroès, c'est une éthique, des valeurs communes partagées entre celle de la République et de l'islam. C'est une solution et non le problème dans une société qui va mal, qui a mal à son identité, à son école et à sa relation aux autres », fait-il part à la tribune.



« Averroès, c'est la République. C'est la promesse de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Je n'ai jamais admis, je n'admets pas, je n'admettrai jamais que l'on remette en cause notre sincère adhésion pleine et entière aux valeurs de la République. Car la République, c'est nous ! C'est vous ! (...) Averroès, c'est l'avenir de la France ! (...) Vive Averroès, vive la République et vive la France ! » , conclut le proviseur, sous des applaudissements nourris qui disent aussi combien les soutiens d’Averroès ont vécu et vivent injustement les reproches et autres procès d'intention qui leur sont faits ces dernières années. La Marseillaise viendra d'ailleurs, plus tard dans la soirée, accompagner les bacheliers sur une estrade qui aura vu défiler des personnalités locales engagées aux côtés d'Averroès.