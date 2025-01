Lycée Averroès : la Région Hauts-de-France à nouveau condamnée devant la justice

« C'est une grande et nouvelle victoire pour l'association Averroès qui, depuis 2019, fait l'objet d'un traitement injuste, discriminatoire et illégal par le Conseil régional des Hauts-de-France, l'obligeant à multiplier les recours et les procédures pour faire valoir ses droits, y compris devant le Conseil d'Etat »

« acharnement totalement injustifié et systématiquement retoqué par la justice »

« Averroès réaffirme avec force, comme il le fait chaque année auprès des parents qui inscrivent leurs enfants au collège et au lycée, son attachement aux valeurs de la République, à la liberté de croyance et au respect de toutes les convictions »

« aussi longtemps que nécessaire »

La Région Hauts-de-France, dirigée par Xavier Bertrand, ne parvient toujours pas à obtenir gain de cause face au lycée Averroès de Lille devant la justice malgré la résiliation du contrat d'association liant l'établissement privé musulman à l'Etat en 2024. L'association Averroès a annoncé, samedi 18 janvier, une nouvelle victoire judiciaire face au conseil régional, et ce pour la quatrième année consécutive. La Région des Hauts-de-France est condamnée par le tribunal administratif de Lille à lui verser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le montant du forfait d'externat de l'année 2023-2024 dû au lycée pour son fonctionnement., ont signifié les responsables, qui dénonce un, fait part le groupe scolaire, qui entend faire valoir ses droits devant la justiceLire aussi :