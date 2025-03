Lycée Averroès : pourquoi le rapporteur public recommande l'annulation de la résiliation du contrat avec l'Etat

« vices »

« manquements »

« pas de nature à justifier »

« erreur d’appréciation »

« du défaut d’accès à certains documents »

« aucun élément ne permet de dire »

« aurait été étudié »,

« dix livres traitant de religion autre que l’islam »

« d’autres livres traitant de la laïcité »

Dans la rude bataille judiciaire qui oppose Averroès à l’Etat, le rapporteur public penche en faveur du lycée privé musulman de Lille. Alors que le tribunal administratif de Lille examinait ce mardi 18 mars le bien-fondé de la résiliation du contrat d’association qui liait l'Etat et l’établissement scolaire, le rapporteur public a recommandé l'annulation de la décision prise en décembre 2023 par la préfecture du Nord. Ce magistrat, dont le rôle est d’exposer en toute indépendance son analyse des questions soulevées par l’affaire examinée et de proposer une solution juridique, a relevé desdans la procédure et a jugé que lessoulevés par la préfecture n’étaientla résiliation du contrat. Le rapporteur a ainsi estimé que l’administration avait commis uneet que les droits de la défense n’avaient pas été respectés en raisoncités dans le rapport de la préfecture.Le rapporteur public a contesté pendant plus d’une heure, point par point, la plupart des griefs de la préfecture à l’encontre de l’établissement, affirmant qu’ils n’étaient pas établis. Le préfet avait notamment dénoncé la mention, dans la bibliographie d’un cours d’éthique musulmane du lycée, d’un recueil de textes religieux contenant des commentaires prônant la peine de mort en cas d’apostasie ainsi que la ségrégation des sexes. Orque cet ouvrageselon le rapporteur public.La préfecture évoquait aussi la prépondérance d’ouvrages religieux sur l’islam au détriment des autres religions au Centre de documentation et d’information (CDI) de l’établissement. Le rapporteur public a toutefois relevéetdans le CDI.Tout en concédant que certains manquements soulevés étaient bien établis, le rapporteur public a estimé qu’ils n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de ce lycée avec l’Etat. Une très bonne nouvelle pour l’association Averroès qui espère que le tribunal administratif de Lille ira dans le sens du rapporteur public. Jusqu'à présent, deux décisions en référé prises par le même tribunal en février puis en juillet de l'année 2024 lui ont été défavorables. Se dirige-t-on cette fois vers le rétablissement de son contrat d'association ? Les responsables de l'établissement se déclarent confiants . Le délibéré sera rendu le 23 avril.Lire aussi :