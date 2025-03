Al-Kindi : l'Etat accusé devant la justice par le groupe scolaire musulman de produire du « séparatisme »

« bénéficier d'une très exacte application de la loi »

« noyauté par les Frères musulmans »

« Cet établissement dysfonctionne et dysfonctionnera. Ce n’est pas parce qu’on va retirer quelques ouvrages du CDI que ça ira. Cela ne peut pas changer parce que c’est dans les tréfonds de l’organisation »

« Beaucoup d’enseignants ne sont pas musulmans. Comment peut-on faire d’Al-Kindi une sorte de Poudlard de l’islamisme ? »

« C’est aussi l’incohérence de la position de l’Etat dans cette affaire »

« nous renvoyer à une forme de clandestinité où on n’aura plus de professeur du rectorat, plus de contrôle, plus d’obligation de respecter le programme (de l’Education nationale) »

« C’est du séparatisme d’Etat, produit par l’Etat pour des raisons politiques et qui obéissent à un agenda politique »

« la fusion entre la droite extrême et l’extrême droite dans ce pays aujourd’hui »

« L’accusation est tellement fausse qu’en fait, elle nous insulte en tant que musulman. C’est une violence qui est ressentie comme telle par tous les gens qui font la communauté éducative d’Al-Kindi et même par les milliers de concitoyens de confession musulmane de la région qui ont permis à ce qu’Al-Kindi vive jusqu’à aujourd’hui »

« Aujourd’hui, la représentante de l’Etat a justifié l’acharnement dont on est l’objet par le fait qu’on réussit »,

« tordre la loi pour nous empêcher de continuer à exister ».

Le groupe scolaire privé musulman Al-Kindi, situé à Décines-Charpieu, a contesté, lundi 10 mars, la résiliation de ses contrats d’association avec l’Etat devant le tribunal administratif de Lyon. Ses responsables, qui exigent de, réclament le rétablissement de ses contrats au regard notamment des mesures correctrices mises en place en décembre 2024 pour répondre aux attentes des autorités.Des mesures insuffisantes pour la préfecture, qui juge qu'Al-Kindi serait un établissement, a fait part au tribunal l’avocate du ministère de l’Intérieur pour justifier la résiliation., s’est exclamé Me Hakim Chergui, à la sortie de l’audience, aux côtés de Me Sefen Guez Guez.qui consiste à, ce à quoi Al-Kindi s’appose, a indiqué l’avocat, qui est également le cofondateur du groupe scolaire.provenant de, a-t-il tranché., a signifié l’avocat du groupe scolaire.a-t-il poursuivi, accusant les autorités de vouloirLe groupe scolaire musulman accueille quelque 620 élèves à ce jour, du CP à la Terminale. La rupture des contrats d'association, qui lui permettent de bénéficier de subventions publiques à hauteur d'environ 1,7 million d'euros, met en péril son fonctionnement. Ses dirigeants espèrent avoir convaincu les juges de sa bonne foi et de la légitimité de sa demande. Une décision est attendue en fin de semaine.Lire aussi :Et aussi :