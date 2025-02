Al-Kindi : la justice administrative saisie, le deux poids, deux mesures dénoncé face au scandale de Bétharram

« bénéficier d'une très exacte application de la loi »

« le traitement différencié entre le réseau éducatif musulman et des établissements privés sous contrat couverts jusqu'au plus haut sommet de l'État malgré des comportements pénalement répréhensibles »

« viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et/ou violences aggravées »

« susceptibles d'avoir été commis de 1957 à 2004 »

« Le dernier contrôle de Bétharram remonte à 1996. En face Alkindi c’est 9 inspections entre 2013 et 2024 »

« Lycée Al Kindi : 5 inspections en 1 an. Rupture immédiate du contrat avec l’Etat. Betharam : 0 inspections en 30 ans malgré les mises en cause dès 1996. L’établissement est toujours sous contrat. La laïcité a un ennemi en France : le deux poids, deux mesures »,

« les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires »

« identifier les défaillances dans les contrôles par les différents services de l'Etat ».

Al-Kindi, qui exige de, a dénoncé au passage. Sont visés, sans être cités, le lycée parisien Stanislas ou encore Notre-Dame de Bétharram, près de Pau.Ce groupe scolaire privé catholique, qui n’a fait l’objet d’aucun contrôle d’inspection en 30 ans, est actuellement accusé par d’anciens élèves de violences physiques et sexuelles commises entre les années 1970 et 1990. Une centaine de plaintes ont été déposées ces derniers mois. Trois hommes ont été placés en garde à vue, mercredi 19 février, pour les chefs depour des faits, selon le parquet de Pau. Ce scandale, qui fait la Une de l'actualité depuis quelques jours, n’empêche pourtant pas le collège-lycée de rester ouvert à ce jour., a fait remarquer sur ses réseaux sociaux Me Sefen Guez Guez, l'avocat d'Al-Kindi.s'était insurgé, vendredi 14 février, sur X le député (LFI) Abdelkader Lahmar, qui soutient le lycée Al-Kindi dans sa démarche judiciaire. Même constat du côté du lycée privé musulman Averroès, à Lille, qui avait dénoncé, à l’occasion de ses 20 ans, le nombre conséquent de contrôles par rapport aux établissements privés non-musulmans.Le Premier ministre François Bayrou, sous le feu des critiques, nie avoir été au courant des agressions sexuelles au sein de l'internat et a rejeté la faute sur le gouvernement socialiste en place à la fin des années 1990. A l'initiative du député LFI Paul Vannier, la création d’une commission d’enquête parlementaire sura été votée à l’unanimité mercredi 19 février. Elle visera àLire aussi :