Lycée Averroès : malgré la victoire judiciaire, la peur du groupe scolaire musulman de porter « une cible sur le dos »

Depuis le jugement rendu le 23 avril, il y a eu un nouveau déferlement de haine et de diffamation, de mensonges et d’insultes venant aussi bien d’hommes politiques que de certains médias alors oui, effectivement, cela me fait craindre pour le groupe scolaire. Cela revient à mettre une cible sur le dos d’Averroès.J'ai donc immédiatement saisi le préfet (du Nord et des Hauts-de-France, Bertrand Gaume, ndlr) pour demander une protection et un renforcement autour du groupe scolaire Averroès. Nous avons bien évidemment notre propre protocole de surveillance puisque nous avons quand même plus de 600 élèves et une centaine de personnels qui viennent chaque jour.Le préfet m'a immédiatement répondu en disant qu'il était très attentif à notre situation. J'ai eu une réponse bienveillante de la part de la préfecture, mais nous sommes extrêmement vigilants. Nous le sommes depuis de nombreuses années mais depuis octobre 2023 (date de l’annonce par la préfecture de la résiliation du contrat d’association, ndlr), Averroès est dans la ligne de mire de ceux qui veulent s'en prendre à des musulmans et à leurs institutions et, a fortiori, ces derniers jours, jusqu'à voir un assassinat dans une mosquée (en référence à l'affaire qui a secoué La Grand-Combe, dans le Gard, ndlr). Ma mission est de protéger mes élèves et mes personnels ; ma crainte est diffuse d'un passage à l'acte, d'une folie individuelle nourrie à des discours de haine contre Averroès.(...) Ce qui me préoccupe, c’est la malhonnêteté intellectuelle dont font preuve des commentateurs, des médias, des politiques, qui ont souvent tendance à reprendre les arguments du rapport de saisine préfectoral daté de 2023 alors que la plupart des griefs ont disparu, que ceux qui sont restés ont été démentis par la justice et que du reste, il a été estimé que rien n’était d’une gravité pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat. Ils font comme si, depuis un an et demi, rien ne s’était passé... J’aimerais que tous se tiennent à ce qui a été dit et tranché par le tribunal.