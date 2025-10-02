Face à la dissolution, l'IESH de Château-Chinon refuse « la hogra » et contre-attaque

« L’IESH a été cette boussole qui a permis de me construire cette identité à la fois française, parce que je suis fier d'être français, n’en déplaise à certains, (…) et musulmane » , a témoigné un jeune étudiant. « Jamais, ô grand jamais, je n’ai pu rencontrer des personnes qui faisaient de l'appel à la violence ou au jihad. Mais il y a bien un chose qui nous a été martelé systématiquement pendant nos cours, c'était à quel point il était important d'être des républicains. (…) Et c'est parce que nous voulons défendre la République qu'aujourd'hui, nous ne levons et que nous disons à quel point cette dissolution est honteuse. »



Même son de cloche pour un autre ancien étudiant, plus âgé, aujourd'hui imam : « Comment peut-on imaginer que nos professeurs nous enseignent (l’extrémisme) sans qu’on ne réagisse, en disant tout simplement amen en prenant des notes ? C'est vraiment aberrant. Je défie quiconque de trouver dans les fascicules, ouvrages ou supports de cours qui nous ont été remis à domicile ou en présentiel le moindre passage stipulant ces propos mensongers et infondées. »



« Considérant ces accusations graves et totalement dénuées de fondement, le décret du 3 septembre 2025 a porté atteinte à mon honneur, à ma considération personnelle ainsi qu'à celle de mes camarades en nous liant publiquement et injustement au terrorisme alors qu'aucun élément concret ne vient corroborer de telles imputations » , lance-t-il. Mais « j'ai une grande confiance dans la justice de mon pays. Et que Dieu garde la France. »



Appelé à témoigner, le père Michel de Gigord, qui dispensait depuis 2019 des cours sur le catholicisme, a dit son « immense tristesse » de voir l’IESH disparaître du paysage français. A l’annonce de la dissolution, « je me suis dit ou bien je suis aveugle et complètement naïf et je n’ai rien vu, ou bien le staff et les étudiants de l'IESH sont de merveilleux acteurs qui sont capables de cacher la réalité des faits » .



Dès son arrivée à l’IESH, « j'ai tout de suite été frappé au plus profond de moi-même par la qualité de l'accueil que j'ai reçu de la part de l'administration et des enseignants, et ensuite encore plus frappé par la qualité de l'écoute des étudiants que j'avais devant moi. Je retire de ces années une véritable joie. Je suis vraiment ému parce qu'avec cette dissolution, je pense qu'on fait une énorme erreur en France et qu’un jour, peut-être, on le regrettera » , indique-t-il.