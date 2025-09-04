Les lourdes accusations de l'Etat contre l'IESH, qui a fait le choix de l'autodissolution

« qu'il s'agisse du maintien de ses réseaux sociaux ou de la programmation de ses formations »

« l'un des satellites de (MF), principale représentation de la mouvance frériste en France, laquelle prône une idéologie islamiste radicale visant à l'avènement d'une société régie par la loi islamique »

« exercé des responsabilités importantes au sein d'associations activement impliquées dans le financement d'associations satellites du Hamas »

« l'association assure en réalité, auprès des élèves qu'elle accueille, y compris des mineurs, ou à distance, la promotion d'une idéologie qui légitime les agissements violents à l'encontre des personnes, provoque à la discrimination, à la haine et à la violence à l'égard des non-musulmans, des femmes, des homosexuels et légitime la guerre sainte »

« ces théories sont diffusées dans les locaux mêmes de l'association ou au travers de formations à distance, à l'appui d'ouvrages au programme et de fascicules de cours qui prônent, sans exception, une vision radicale de l'islam »

« des supports pédagogiques réalisés par les équipes de l'institut pour leur exploitation et mis à la disposition des élèves, y compris des mineurs accueillis dans le cadre de stages, que, l'association, à partir d'une lecture littérale de ces textes, sans aucune recontextualisation ni démarche critique moderne et au nom d'un islam fondamentaliste, incite à des actes de violence tels que l'amputation des voleurs et des fauteurs de troubles, voire la mise à mort en cas de récidive, ou encore la flagellation, la lapidation et la mise à mort en cas de relations sexuelles hors mariage »

« Ce faisant, l'IESH provoque, en la légitimant dans ses enseignements, au recours à la violence physique, présentée comme obligatoire pour les musulmans, comme sanction de l'inobservation de la loi divine »

« une lecture de l'islam haineuse, discriminatoire et violente à l'encontre des non-musulmans »

« se livre(r), sur le territoire français, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger »

« une étape déterminante dans le processus de radicalisation violente de plusieurs de ses anciens élèves avant qu'ils ne s'engagent dans des entreprises à caractère terroriste ou en fassent la propagande »