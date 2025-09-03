La dissolution de l'IESH de Château-Chinon annoncée par le gouvernement

L'IESH de Château-Chinon, dans la Nièvre, ne fera plus de rentrée. Menacé de dissolution depuis des mois, ce centre réputé de formation théologique, dans le viseur des autorités dans leur lutte contre « l'entrisme islamiste », était fermé tout l'été et continuera de garder portes closes.
« La lutte contre l’entrisme de la mouvance frériste se poursuit. Aujourd’hui, l’Institut Européen des Sciences Humaines a été dissous en Conseil des ministres à ma demande », a fait savoir sur X le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, accusant l'établissement de prôner « un islam radical » et de légitimer « le djihad armé ». Il a remercié au passage « les services de l’État qui, au quotidien, mènent ce combat vital pour ne pas laisser les Frères musulmans dérouler leur agenda islamiste ».
Cette décision du gouvernement, saluée dans les rangs de la droite et de l'extrême droite, est vécue comme une injustice pour les dirigeants, personnels et étudiants de l'IESH, celui-ci s'étant toujours défendu de toute sympathie envers le terrorisme et se présentant même comme « un rempart intellectuel et pédagogique contre les lectures déviantes des textes religieux » qui font le lit de la violence.
La fédération Musulmans de France (MF), à laquelle est liée l'IESH, ne s'est pas exprimée pour l'heure, mais elle ne manquera pas de condamner la dissolution d'une structure incarnant à ses yeux « un islam apaisé, authentique, et pleinement respectueux des principes de la République ».
