Politique Pour la rentrée parlementaire, clap de fin pour le gouvernement Bayrou Rédigé par Lina Farelli | Lundi 8 Septembre 2025

François Bayrou n'aura pas fait long feu. C'est sur un vote de confiance sollicité à l'Assemblée nationale que le Premier ministre a été renversé mercredi 8 septembre par une large majorité. Une nouvelle séquence politique s'ouvre, deux jours avant le lancement du mouvement citoyen « Bloquons tout ».



Le premier jour de la rentrée parlementaire s'est soldé, lundi 8 septembre, par la chute du Premier ministre François Bayrou et de son gouvernement. Le président du Modem, nommé neuf mois plus tôt, a surpris son monde en annonçant fin août sa volonté d'engager la responsabilité de son gouvernement, à travers un vote de confiance soumis à l'Assemblée nationale, sur la question du déficit public et des efforts budgétaires à consentir.



Ni une ni deux, les députés de gauche (192) et du Rassemblement national (138) ont annoncé très rapidement leur refus de soutenir l'actuel maire de Pau âgé de 74 ans. Ses multiples interviews et passages dans les plateaux télés réalisés dans l'espoir de convaincre des réfractaires, notamment dans les rangs socialistes, ont été vains.



C'est, sans surprise, une large majorité des députés, soit 364, qui ont poussé le Premier ministre vers la sortie, après un rendez-vous politique qu'il a « voulu » . Il s'agit d'une première sur un vote de confiance au gouvernement dans l'histoire de la Ve République. Car la chute de son prédécesseur, Michel Barnier, en décembre 2024, faisait suite à une motion de censure provoquée par le déclenchement de l'article 49.3 pour l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Un nouveau casse-tête politique sur fond de grogne sociale



Le mouvement citoyen « Bloquons tout » , soutenu par une diversité d'acteurs politiques, syndicaux et sociaux, appelle pour ce jour les Français à bloquer l'activité économique du pays sur fond de contestation du plan d'austérité présenté mi-juillet par le gouvernement. Manifestations, grèves, blocages, boycott de la carte bancaire... les initiatives sont nombreuses et promettent de fortes perturbations dans certains secteurs dont les transports et les hôpitaux.



De nombreux rendez-vous de mobilisation sont donc à l'agenda du 10 septembre à travers la France, mais tous, autorités comme organisateurs, ne sauront que le jour J l'ampleur réelle du mouvement et son succès. Emmanuel Macron doit désormais nommer un nouveau locataire à Matignon - le cinquième depuis sa réélection en 2022 et même le troisième depuis la dissolution en juin 2024 - et ce ne sera pas une mince affaire. D'ici là, une large mobilisation de contestation se prépare pour la journée du mercredi 10 septembre.






