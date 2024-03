Nice : la fermeture du collège Avicenne, « une décision politique inique »

« le préfet des Alpes-Maritimes rompt le contrat social »

« envoie un sinistre message à la communauté musulmane »

« L'UMAM exprime sa consternation face à cette décision politique inique : l'ensemble des mosquées de Menton à Grasse s'insurgent de cette manière de faire »

« En s'attaquant au collège Avicenne, le préfet s'en prend directement à la composante musulmane du département. C'est un acharnement manifeste qui rompt le contrat social : Avicenne est un projet fait par les enfants de la République pour les enfants de la République. »

« implanté dans un quartier sinistré avec des établissements publics surchargés, offre une pédagogie d'excellence qui est salué par tous les acteurs »

« illustre une fois de plus l'offensive à l'œuvre à l'encontre des établissements confessionnels musulmans alors que

continue à jouir d'une impunité qui interroge »

Par cette décision prise en cette première semaine du mois de Ramadan, etmaralpine, ont réagi, vendredi 15 mars, Othmane Aissaoui, président de l'Union des musulmans des Alpes-Maritimes (UMAM) et de l'association Avicenne, et leur avocat, Me Sefen Guez Guez., s'insurge-t-on.Alors que l'établissement,, la décision de fermetureLire aussi :Et aussi :