MenacÃ© de fermeture, le collÃ¨ge musulman Avicenne de Nice se dÃ©fend : Â« On veut tuer le projet Â»

La direction d’Avicenne s’exprime

Du côté du collège Avicenne, c'est l'incompréhension qui domine, tant parmi les personnels que les élèves et leurs parents. L’annonce de Nicole Belloubet ayant été faite « sur un plateau de télévision », « la direction de l'établissement s'insurge du procédé consistant à annoncer dans les médias des mesures sans en aviser ni l'établissement ni les parents des élèves inscrits en son sein et qui plus est en plein milieu d'année scolaire », a-t-elle fait savoir dans un communiqué dans lequel elle insiste que le collège est toujours ouvert.



« Aucun reproche n'est fait sur le plan pédagogique à l'encontre de l'établissement. Il n'est jamais fait état de risque de trouble à l'ordre public ni d'enseignement contraire à l'Education nationale. » , martèle Avicenne. Il n'est reproché à l'établissement « qu'un prétendu manque de transparence dans sa comptabilité. La direction de l'établissement s'inscrit en faux quant à cette accusation : le collège est suivi par un expert-comptable et tient ses comptes à jour auprès de l'administration fiscale depuis son ouverture en 2015 » .