Attentat de Notre-Dame de Nice : la solidarité exprimée par l’Union des musulmans des Alpes-Maritimes

« Les églises, les temples, les mosquées et tous les lieux de culte sont des lieux de prières, de recueillement et de fraternité. C’est un crime abject et absolument inadmissible que d’y faire couler le sang au nom de Dieu. Nos cœurs sont avec nos frères et sœurs chrétiens en ces moments très douloureux »

« avec l’Eglise catholique ainsi qu’avec l’ensemble des communautés chrétiennes ».

« sont nos frères tandis que les terroristes sont nos ennemis ». « Nous espérons que l’auteur de ces crimes, qui est actuellement hospitalisé dans un état grave, pourra en répondre devant les tribunaux et être sévèrement condamné »

« sa condamnation totale et ferme du terrorisme. Nous n’accepterons jamais toute violence commise au nom de l’islam ». « Notre pays saura compter sur les citoyens de confession musulmane pour dénoncer, rejeter et extraire en son sein tous les germes de ce terrible mal »

« Plus que jamais, restons unis, solidaires et résolus ensemble à éradiquer le terrorisme. (…) Ne laissons pas les terroristes semer la haine. »

L'UMAM réaffirme, déclare-t-elle. L'association s'est jointe à l'appel du président du Conseil français du culte musulman (CFCM), Mohammed Moussaoui, d'annuler les festivités du Mawlid en signe de solidarité avec les chrétiens.