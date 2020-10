Société Attentat à la basilique Notre-Dame de Nice : trois morts, ce que l'on sait sur l'attaque Rédigé par Saphirnews | Jeudi 29 Octobre 2020 à 11:25

Un nouvel attentat perpétrée jeudi 29 octobre au sein de la basilique Notre-Dame de Nice endeuille à nouveau cette ville des Alpes-Maritimes.







Trois personnes, deux femmes et un homme, ont été tuées à l'arme blanche. Selon plusieurs sources médiatiques, au moins une victime a été décapitée mais l'information n'a pas été pour l'heure confirmée par les autorités. Une femme grièvement blessée s'est échappée de la basilique pour se réfugier dans un bar tout près mais elle a malheureusement succombé des suites de ses blessures.



Plusieurs témoins ont entendu des coups de feu tirés par la police contre l’assaillant. Blessé par balles, l’auteur de l’attaque a été transporté à l’hôpital. Son identité demeure inconnue.



Gérald Darmanin a très vite annoncé qu’il préside une réunion de crise au ministère de l’Intérieur tandis qu'Emmanuel Macron a annoncé se rendre à Nice dans la matinée. Son maire, Christian Estrosi, s’est exprimé sur Twitter, en confirmant qu'il s'agit d'un attentat : « Je suis sur place avec la police nationale et la police municipale de Nice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de Nice. » . Il a également recommandé aux Niçois d’éviter le secteur pour « laisser la police et les secours travailler. »



Le Parquet national antiterroriste a été saisi et une enquête a été ouverte pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Moins de deux semaines après l'attentat commis à Conflans-Sainte-Honorine contre Sameul Paty , une nouvelle attaque a été perpétrée, jeudi 29 octobre, au sein de la basilique Notre-Dame de Nice, endeuillant à nouveau la ville comme la communauté catholique et nationale à la veille de la Toussaint.Trois personnes, deux femmes et un homme, ont été tuées à l'arme blanche. Selon plusieurs sources médiatiques, au moins une victime a été décapitée mais l'information n'a pas été pour l'heure confirmée par les autorités. Une femme grièvement blessée s'est échappée de la basilique pour se réfugier dans un bar tout près mais elle a malheureusement succombé des suites de ses blessures.Plusieurs témoins ont entendu des coups de feu tirés par la police contre l’assaillant. Blessé par balles, l’auteur de l’attaque a été transporté à l’hôpital. Son identité demeure inconnue.Gérald Darmanin a très vite annoncé qu’il préside une réunion de crise au ministère de l’Intérieur tandis qu'Emmanuel Macron a annoncé se rendre à Nice dans la matinée. Son maire, Christian Estrosi, s’est exprimé sur Twitter, en confirmant qu'il s'agit d'un attentat :. Il a également recommandé aux Niçois d’éviter le secteur pourLe Parquet national antiterroriste a été saisi et une enquête a été ouverte pour

Les premières réactions de l'Eglise catholique et du CFCM « Drame à Nice. Ma prière pour les victimes et leurs proches. Dimanche, pour la Toussaint, nous entendrons le Seigneur : Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux si l'on vous persécute à cause de moi. Car votre récompense sera grande dans les cieux » , a signifié Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, qui sera à Nice aux côtés du président de la République.



« Partout où cela sera possible, le glas des églises de France sonnera aujourd’hui à 15h. Les catholiques seront invités à une prière pour les personnes victimes » , a annoncé l’Eglise catholique. « Ces assassinats nous rappellent le martyre du Père Jacques Hamel. À travers ces actes horribles, c’est tout notre pays qui est touché. Ce terrorisme vise à installer l’angoisse dans toute notre société. Il est urgent que cette gangrène soit stoppée comme il est urgent que nous retrouvions l’indispensable fraternité qui nous tiendra tous debout face à ces menaces », a-t-elle signifié. « Malgré la douleur qui les étreint, les catholiques refusent de céder à la peur et, avec toute la nation, veulent faire face à cette menace traître et aveugle. »



Le Conseil français du culte musulman a condamné « avec force » l’attentat terroriste. « En signe de deuil et de solidarité avec les victimes et leurs proches » , l’instance appelle les musulmans de France « à annuler toutes les festivités de la fête du Mawlid » commémorant la vie du Prophète Muhammad.



Cet attentat fait tristement écho à l'attentat perpétré en 2016 dans une église à Saint-Etienne du Rouvray lors duquel Jacques Hamel, un prêtre de 86 ans, avait été tué. Nice avait également déjà été frappé par une attaque à l'occasion de la fête nationale le 14 juillet 2016. L'attentat au camion-bélier avait alors fait 86 morts et 458 blessés.



Cette nouvelle attaque, la troisième en moins de deux mois en comptant



Article régulièrement mis à jour



Lire aussi :

Un professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine, l’effroi unanime des musulmans de France exprimé , a signifié Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, qui sera à Nice aux côtés du président de la République., a annoncé l’Eglise catholique.a-t-elle signifié.Le Conseil français du culte musulman a condamnél’attentat terroriste., l’instance appelle les musulmans de Francecommémorant la vie du Prophète Muhammad.Cet attentat fait tristement écho à l'attentat perpétré en 2016 dans une église à Saint-Etienne du Rouvray lors duquel Jacques Hamel, un prêtre de 86 ans, avait été tué. Nice avait également déjà été frappé par une attaque à l'occasion de la fête nationale le 14 juillet 2016. L'attentat au camion-bélier avait alors fait 86 morts et 458 blessés.Cette nouvelle attaque, la troisième en moins de deux mois en comptant celle survenue près des anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris , survient la veille de l'entrée du confinement national, décrété par le gouvernement pour une durée minimale d'un mois, afin d'endiguer la propagation du Covid-19 qui a fait plus de 35 500 morts.Lire aussi :