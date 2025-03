Islamophobie, racisme antimusulman : la lutte contre la haine en Europe au cœur de discussions à Bruxelles

« islamophobie »

« racisme antimusulman »

« haine antimusulmane »

« islamophobie »

« une réalité quotidienne »

« Les musulmans, dans toute leur diversité, forment une partie intégrante de nos sociétés et doivent pouvoir vivre sans préjugé, ni intolérance »

Le termene faisant pas consensus pour tous partout en Europe, au point de créer régulièrement des controverses, l'usage des expressionsets'est beaucoup répandu ces dernières années afin de qualifier les actes hostiles envers les personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposé à l'islam. Une préférence qui est d'ailleurs opérée au-delà des institutions par plusieurs associations de lutte contre l'islamophobie en Europe comme Tell Mama en Grande-Bretagne ou encore l'ADDAM en France afin de ne pas se perdre en polémiques stériles au détriment de la lutte sur le terrain. Sans s'interdire pour autant l'usage du terme, très courant dans les sociétés anglo-saxonnes, l'essentiel étant avant tout de s'en tenir à la définition plus haut, qui exclut la critique de la religion comme un acte raciste.De cette manière, l'ensemble des participants ont reconnu, sans l'ombre d'un doute, la progression et la gravité d'un fléau vécu commepour bon nombre de musulmans vivant sur le Vieux continent, selon le dernier rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE en date d'octobre 2024., a souligné la Commission européenne à l'issue de la réunion.