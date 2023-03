Islamophobie : le message de la coordinatrice de l'UE pour « construire l'Europe de demain » (vidéo)

« Les actes de violence ou d’incitation à la haine envers les musulmans ne sont pas compatibles avec les valeurs sur lesquelles l’Union européenne est fondé. »

« Lutter contre la haine et les discriminations envers les musulmans et les personnes perçues comme musulmanes fait partie intégrante du travail plus général de lutte contre le racisme et contre les discriminations. Il s’agit de protéger les droits des individus et non pas d’une religion en particulier »

« consciente »

« Loin de céder à une logique de victimisation, nous souhaitons ensemble construire l’Europe de demain, une Europe fondée sur l’union de l’égalité. »

C’est le message lancé mardi 14 mars par la coordinatrice européenne chargée de la lutte contre la haine antimusulmane, Marion Lalisse. , indique-t-elle dans une courte vidéo relayée en français, en anglais et en allemand sur les réseaux sociaux la veille de la Journée internationale contre l'islamophobie, désormais célébrée chaque année par l'ONU le 15 mars. Rappelant que les musulmans constituent la plus grande minorité religieuse en Europe, la coordinatrice européenne se dit aussi