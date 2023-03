Sur le vif Islamophobie : l’ONU appelle à « en finir avec le poison de la haine » Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 10 Mars 2023 à 16:00





« appelle au renforcement des efforts internationaux pour favoriser un dialogue mondial sur la promotion d'une culture de tolérance et de paix à tous les niveaux, fondée sur le respect des droits de l'Homme et de la diversité des religions et des convictions » .



En prélude à cette journée, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a lancé un appel aux hommes et aux femmes de bonne volonté pour « en finir avec le poison de la haine envers les musulmans » . Il rappelle, jeudi 9 mars, que les musulmans représentent plus de deux milliards de personnes qui sont « souvent en butte au sectarisme et aux préjugés sans autre raison que leur religion » .



« Outre la discrimination structurelle et institutionnelle et la stigmatisation générale que subissent leurs communautés, les musulmans, pris pour boucs émissaires, sont la cible d'attaques personnelles et de discours haineux , poursuit le Secrétaire général de l'ONU. La triple discrimination dont sont l'objet les musulmanes en raison de leur sexe, de leur appartenance ethnique et de leur foi en est l'une des pires conséquences » . Il y a un an, les 193 pays membres de l'Assemblée générale des Nations Unis ont adopté une résolution proposée par le Pakistan faisant du 15 mars une Journée de lutte contre l'islamophobie. Un consensus pour un texte non contraignant qui « appelle au renforcement des efforts internationaux pour favoriser un dialogue mondial sur la promotion d'une culture de tolérance et de paix à tous les niveaux, fondée sur le respect des droits de l'Homme et de la diversité des religions et des convictions » .

L'islam, une « source d'inspiration » pour le monde « La haine croissante que vivent les musulmans n’est pas un phénomène isolé , souligne Antonio Guterres. Elle s’inscrit dans la résurgence de l’ethnonationalisme, des idéologies néonazies des suprémacistes blancs et de la violence dirigée contre les populations vulnérables, dont les musulmans, les juifs, certaines communautés chrétiennes minoritaires et d’autres encore. La discrimination nous déshonore tous. Il nous incombe à tous de nous élever contre elle » .



Et de s’adresser aux gouvernements comme aux citoyens du monde : « Nous devons renforcer nos défenses en promouvant des politiques qui respectent pleinement les droits humains et protègent les identités religieuses et culturelles. Nous devons accepter que la diversité est une richesse et investir bien plus résolument, sur les plans politique, culturel et économique, dans la cohésion sociale. »



« Depuis plus d’un millénaire, le message de paix, de compassion et de bonté que diffuse l’islam est source d’inspiration partout dans le monde. Toutes les grandes religions et traditions invoquent les impératifs de tolérance, de respect et de compréhension mutuelle. Au fond, ces valeurs sont universelles : elles animent la Charte des Nations Unies et sont au cœur de notre quête de justice, de respect des droits humains et de paix » , conclut-il.



Une Journée internationale contre l'islamophobie instaurée par l'ONU