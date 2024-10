Le racisme et les discriminations contre les musulmans en forte recrudescence en Europe

L’antisémitisme est en hausse en Europe, l’islamophobie aussi. « Les musulmans en Europe sont de plus en plus confrontés au racisme et à la discrimination. » C’est le constat sans appel communiqué par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) dans un rapport rendu public jeudi 24 octobre.



Près d’un musulman sur deux (47 %) est ainsi confronté au racisme et à la discrimination dans sa vie quotidienne, « une proportion en forte augmentation depuis 2016 » (39 %). Les taux les plus élevés sont enregistrés en Autriche (71 %), en Allemagne (68 %) et en Finlande (63 %). La France affiche, pour sa part, un taux à 39 %.



Les musulmans sont le plus souvent victimes de discrimination lors de leur recherche d’emploi (39 %) ou sur leur lieu de travail (35 %), contre respectivement 31 % et 23 % en 2016. « En outre, deux musulmans sur cinq (41 %) sont surqualifiés pour exercer leur emploi, contre 22 % parmi la population générale » , précise même le rapport. En matière de logement, un tiers des personnes interrogées (35 %) ont déclaré ne pas avoir pu acheter ou louer un espace de vie en raison d’une discrimination, contre 22 % en 2016. Le pourcentage bondit pour les répondants musulmans souffrant d’un handicap (46 %).