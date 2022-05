Depuis les Etats-Unis, la montée de l’intolérance en Europe envers juifs et musulmans épinglée

« le président de la République a dénoncé "le séparatisme islamiste", estimant qu'il fragilise les valeurs françaises et le principe de laïcité. Avec pour résultat concret, le vote d’une loi confortant le respect des principes républicains, qui renforce la surveillance des mosquées et des organisations musulmanes par l'Etat. Le gouvernement a désormais le pouvoir de fermer des lieux de culte et de dissoudre des organisations religieuses sans ordonnance d'un tribunal dès lors qu'une personne "adopte un comportement violent ou incite à la haine" »

« Les détracteurs de la nouvelle loi disent qu'elle donne au gouvernement trop de pouvoir sur les organisations civiles et religieuses et cible injustement l'islam dans un pays où les musulmans sont confrontés à des décennies de discrimination, de crimes haineux et de marginalisation. »

« L'intolérance religieuse demeure une grave préoccupation en Europe »

En France, note l'USCIRF, Une situation particulièrement choquante pour un pays dont la justice bénéficie d'une plus grande indépendance par rapport au pouvoir exécutif : Enfin, l'USCIRF évoque la diffusion sur les réseaux sociaux de théories antisémites ou islamophobes qui tentaient de faire croire que juifs et musulmans complotaient dans l'objectif était de répandre délibérément le virus de la Covid-19., souligne-t-elle. Pas de quoi pavoiser pour la patrie des droits de l'Homme ou pour l'Union européenne. La Commission des Etats-Unis sur la liberté religieuse internationale, indépendante et bipartisane, est un organe consultatif dont les membres sont désignés par la Maison Blanche et par la direction du Congrès et dont les recommandations sont adressées au président, au secrétaire d'Etat (l'équivalent du ministre des Affaires étrangères) et au Congrès.