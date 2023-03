Des Etats-Unis à l'Europe, des organisations musulmanes lancent un appel commun contre l'islamophobie

« Les personnes visant les musulmans dans un pays en inspirent d’autres ailleurs dans le monde. Elles les incitent à faire de même et à utiliser la même rhétorique pour justifier les injustices commises. Comme les extrémistes antimusulmans qui s’unissent pour viser les fidèles, nous devons nous aussi nous unir dans nos efforts pour nous défendre les uns les autres et faire progresser la justice pour tous »

« Ceux qui ciblent les musulmans veulent que nous abandonnions et que nous arrêtions de nous soucier les uns des autres. Ils veulent que nous arrêtions de travailler avec nos divers voisins. Nous disons non ! Nous nous tenons aux côtés de nos frères et sœurs musulmans et de toutes les victimes de l’injustice, non seulement dans nos pays respectifs mais également dans le monde entier »

« Nous agissons avec la foi que nous allons, si Dieu le veut, survivre aux défis de notre temps et en sortir plus forts. Et nous prévoyons de le faire ensemble. »

, poursuivent les organisationsLes organisations signataires présentent cinq actions pour combattre plus efficacement l’islamophobie. Elles appellent tout d'abord l'ensemble des Etats à reconnaitre le 15 mars comme la Journée internationale contre l’islamophobie et de retirer les lois et dispositions ciblant les musulmans de leur législation. Elles demandent en parallèle les nations à majorité musulmane à prendre la défense des musulmans dans les autres pays, même au détriment de leurs alliés et partenaires économiques.Les Etats sont appelés à assurer la protection des lieux de culte contre les attaques, tandis que les chefs de gouvernement et les leaders politiques sont incités à s’engager contre la haine des musulmans avec les organisations musulmanes représentatives. Enfin, les signataires suggèrent aux communautés musulmanes de multiplier les liens avec les autres communautés, religieuses ou non, pour combattre ensemble le racisme et la haine., concluent-ils.Lire aussi :