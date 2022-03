Au sommet de l’OCI, le silence assourdissant des pays musulmans face à la Chine étrangle les Ouïghours

« Je suis triste de constater que nos efforts n’ont abouti à aucun résultat

On ne nous prend pas au sérieux. Nous sommes divisés et les puissances régionales le savent. Nous représentons 1,5 milliards de personnes, mais cela ne nous permet pas d’avoir un poids suffisant pour faire évoluer la situation en Palestine et au Cachemire. Nous devons présenter un front uni ou bien les atrocités commises dans ces régions du monde vont continuer. »

« S'associer pour l’unité, la justice et le développement »

« poursuivre une vision mondiale partagée pour la paix, la sécurité, le développement et les droits de l’Homme fondée sur le respect fidèle des principes universels d’équité et de justice, de souveraineté égale, d’intégrité territoriale et de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats »

La 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), qui se tenait à Islamabad, au Pakistan, du 22 au 23 mars, s’est terminée sans que les violations des droits humains perpétrées par la Chine à l’encontre des Ouïghours, peuple turcophone à majorité musulmane habitant la région du Xinjiang, n'aient été abordées. Un comble pour les organisations ouïghoures alors que ce sommet international a été organisé dans le pays qui a présenté la résolution ayant abouti à la création de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Le tout en présence de Wang Yi, conseiller d’État et ministre chinois des Affaires étrangères, invité par son homologue pakistanais, en tant qu'hôte de marque.Tandis que les Etats-Unis ont annoncé, mardi 22 mars, avoir imposé de nouvelles sanctions à l'encontre des responsables chinois au regard de la situation des Ouïghours, le Premier ministre du Pakistan, Imran Khan, a fermé les yeux sur le génocide perpétré par la Chine pour revenir une nouvelle fois sur les exactions commises à l’encontre des populations du Cachemire et de Palestine, accuse le site d’actualité The Print , basé à New Delhi.Dans son intervention devant les représentants des 57 pays membres de l’OCI, le leader pakistanais a principalement mis l’accent sur le fait que l’organisation panislamique n’avait pas répondu aux espoirs des peuples palestiniens et cachemiris., a-t-il déclaré.A l'issue de la rencontre qui avait pour thème, l’OCI s'est félicitée, dans sa déclaration finale, de la bonne tenue du sommet et a rappelé sa résolution à