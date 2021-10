Ouïghours : des pays musulmans toujours absents de la déclaration à l’ONU condamnant la Chine

« Particulièrement préoccupés par la situation dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang »

« garantir le plein respect de l'État de droit »

« se plier aux obligations qui lui incombent en vertu du droit national et international en matière de protection des droits de l'Homme »

« Des rapports crédibles indiquent l'existence d'un vaste réseau de camps de "rééducation politique" où plus d'un million de personnes sont arbitrairement détenues. Nous avons vu un nombre croissant de rapports faisant état de violations généralisées et systématiques des droits humains, y compris des rapports documentant des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, la stérilisation forcée, la violence sexuelle et sexiste et la séparation forcée des enfants »,

« Il existe de sévères restrictions à la liberté de religion ou de conviction et aux libertés de mouvement, d'association et d'expression ainsi qu'à la culture ouïghoure. La surveillance généralisée continue de cibler de manière disproportionnée les Ouïghours et les membres d'autres minorités. »

« à autoriser un accès immédiat et sans entrave au Xinjiang pour les observateurs indépendants, y compris la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme et son bureau, (…) et à mettre en œuvre d'urgence les huit recommandations du CERD

relatives au Xinjiang »

« au regard de nos préoccupations concernant la situation des droits humains au Xinjiang ».

