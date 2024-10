Beyrouth sous les bombes, une conférence à Paris pour mobiliser le monde autour du Liban

« Ce pays, ami de la France, est aujourd’hui au bord du gouffre, Son peuple est entraîné dans une guerre qu’il n’a pas choisie. Agir est un devoir et c’est la raison pour laquelle la France a pris cette initiative »

Alors qu’Israël continue de bombarder Beyrouth, une conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban s’est ouverte, jeudi 24 octobre, à Paris dans la perspective de réunir au moins 400 millions de dollars (370 millions d’euros) pour venir en aide aux plus de 800 000 personnes déplacées par le conflit. Plus de 70 représentants de pays sont présents pour cet évènement organisé en réponse à l’appel à l’aide lancé par l’ONU., a indiqué le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur X la veille de la conférence.La France a ouvert le bal en annonçant, par la voix d’Emmanuel Macron, le déblocage de 100 millions d’euros. L’aide servira àdans la perspective d'un cessez-le-feu acquis, a précisé le président français., a-t-il fait valoir. L’Allemagne a annoncé, pour sa part, une contribution de l’ordre de 96 millions d’euros.La conférence se tient en présence du Premier ministre libanais qui a appelé, au-delà de l’aide financière, à un cessez-le-feu immédiat., a déclaré Najib Mikati.Réitérant lui aussi son appel au cessez-le-feu, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres,. Plus de 1 550 personnes sont mortes au Liban des suites des bombardements israéliens lancés en septembre.Plus de 42 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza. , a affirmé le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, au sommet des Brics à Kazan (Russie). Il a accusé l'armée israélienne de vouloirla bande de Gaza, particulièrement le nord qui subit un terrible siège, sous les yeux d'une communauté internationale appelée à se mobiliser urgemment pour sanctionner Israël. Lire aussi :