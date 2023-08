Le club des BRICS s'ouvre Ã  six nouveaux pays

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif Le club des BRICS s'ouvre à six nouveaux pays Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 24 Août 2023 à 17:05





Les BRICS votent pour leur élargissement. Le groupe, fondé en 2011 et comptant en son sein le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se sont mis d'accord sur l'inclusion de six nouveau pays. Il s'agit de l'Iran, de l'Argentine, de l'Egypte, de l'Ethiopie, de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis, a annoncé, jeudi 24 août, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa.



Une quarantaine de pays ont manifesté leur désir d'adhérer au BRICS mais seuls les candidatures des six pays susmentionnés ont été acceptés lors du sommet organisé à Johannesburg, en Afrique du Sud.



Ils rejoindront le groupe à compter du 1er janvier 2024, marquant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire des BRICS, qui produit un quart de la richesse mondiale et rassemble 42 % de la population mondiale.



Plus que jamais, le groupe veut faire contrepoids au G7, constitué des économies de sept pays les plus industrialisés que sont l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Le club des économies émergentes a réaffirmé sa position « non-alignée » lors du sommet, à l'heure où la crise ukrainienne est loin d'être résolue. La Russie, membre fondatrice des BRICS, avait un temps été intégré au G7 - devenue alors G8 - avant d'en être exclue en 2014 après l'invasion de la Crimée, en Ukraine.