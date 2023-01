Monde Etats-Unis : quand l’accusation d’islamophobie menace la liberté d’enseignement Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 11 Janvier 2023 à 17:30

Aux Etats-Unis, la liberté d’enseignement est-elle en péril au nom de la lutte contre le racisme ? Dénonçant « l’utilisation abusive » de l’accusation d’islamophobie, une organisation musulmane influente a décidé de prendre fait et cause pour une universitaire mise à la porte d’une université après avoir montré une représentation du Prophète Muhammad à ses étudiants.







Pourtant, Erika López Prater avait pris moultes précautions pour éviter tout conflit avec des étudiants pour qui la représentation du Prophète Muhammad est interdite. Elle a prévenu sa classe, aussi bien avant que pendant le cours en question, qu’elle allait montrer des représentations de figures saintes et qu’elle laissait la possibilité à qui le veut bien de sortir de sa classe, raconte



C’est après le cours que la professeure a été accusée d’islamophobie. Un de ses étudiants de confession musulmane s’est plaint auprès de l'administration et a été appuyé dans sa démarche par des camarades musulmans qui n'étaient pourtant pas présents au cours mais qui estimaient qu'exposer la peinture médiévale est un sacrilège, une attaque contre leur religion. Choisissant d’aller dans le sens du groupe contestataire, l'université privée, qui compte 1 800 étudiants, a décidé de ne pas reconduire Erika López Prater à son poste pour le second semestre, estimant qu'il était important que « tout le monde se sente en sécurité » . Le doyen a même jugé la décision de présenter l’image comme « inconsidérée, irrespectueuse et islamophobe ».



Le soutien puissant du MPAC à la professeure L’enseignante peut aussi désormais compter sur un soutien de taille, celui du Conseil musulman des affaires publiques (MPAC). Cette organisation musulmane, influente aux Etats-Unis, a ainsi exhorté l’université Hamline « à revenir sur sa décision et à prendre des mesures compensatoires pour remédier à la situation » . Dans une déclaration publique faite lundi 9 janvier, l’organisation indique voir le non-renouvellement de la professeure à son poste « avec une grande inquiétude ».



« En tant qu'organisation musulmane, nous reconnaissons la validité et l'omniprésence d'un point de vue islamique décourageant ou interdisant toute représentation du Prophète, surtout si elle est faite de manière détestable ou irrespectueuse », affirme le MPAC. « Cependant, nous reconnaissons également la réalité historique selon laquelle d'autres points de vue existent et que des musulmans, y compris et particulièrement parmi les chiites, n'ont aucune réticence à produire des représentations imagées du Prophète (bien que son visage soit souvent voilé par respect). Tout cela témoigne d'une grande diversité interne à la tradition islamique qu'il convient de célébrer » , poursuit-il.



« C'était, semble-t-il, le point exact que le Dr Prater tentait de transmettre à ses étudiants. Elle les a préparés à l'avance, avec empathie, à l'image, qui faisait partie d'un exercice facultatif précédé d'un avertissement de contenu : "Je vous montre cette image pour une raison" » , rappelle l’organisation, pour qui la peinture présentée aux étudiants n’est « pas islamophobe » , et est aux antipodes de ces « images hautement offensantes et racistes du Prophète Muhammad » qui « abondent sur Internet et les réseaux sociaux ».

Une affaire qui mine la lutte contre l'islamophobie « les religions ne sont pas monolithiques par nature, elles sont diverses en interne. Ce principe doit être reconnu afin de lutter contre l'islamophobie, qui est souvent fondée sur l’écrasement de l'islam et une vision essentialiste et réductrice de la tradition islamique ». Avant d’affirmer avec force : « La professeure doit être remerciée pour son rôle dans l'éducation des étudiants, musulmans et non musulmans, et pour l'avoir fait avec une empathie cruciale. »



« Au regard de l'omniprésence des représentations islamophobes du Prophète Muhammad, cela n'a guère de sens de cibler une professeure d'art essayant de lutter contre les compréhensions étroites de l'islam » , appuie le MPAC. Il dénonce « l'utilisation abusive de l'étiquette "islamophobie" » qui a « pour effet négatif de diluer le terme et de le rendre moins efficace pour dénoncer les actes réels d’intolérance ». A l'image de cette affaire qui mine



« Nous soulignons l'importance de l'éducation dans la tradition islamique, conclut le MPAC. Sur la base de nos valeurs islamiques et universelles partagées, nous affirmons la nécessité d'inculquer le libre examen, l’esprit critique et la diversité des points de vue dans le cadre universitaire ». Une telle prise de position, puissante, est une invitation adressée aux musulmans d'ailleurs et d'ici à une réflexion profonde sur l'acceptation du pluralisme au sein et en dehors de leurs communautés.



